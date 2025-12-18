Verso Napoli-Milan di Supercoppa: tutto esaurito all'Al-Awwal Park

Questa sera l'Al-Awwal Park di Riad ospiterà la prima semifinale di quest'edizione della Supercoppa tra il Napoli campione d'Italia e il Milan di Massimiliano Allegri. Calcio d'inizio in programma alle 22 ore locali, 20 italiane.

La sfida sarà sold out: i 25mila posti saranno riempiti fino all'ultimo seggiolino dai tifosi sauditi (e non) di entrambe le squadre. Per quanto riguarda l'altra semfiniale, quella di domani sera tra Inter e Bologna, ci sono anche dei biglietti disponibili.