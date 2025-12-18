Dal Milan Futuro al Milan dei grandi: prima convocazione ufficiale per Maximilian Ibrahimovic
Nel giorno di Napoli-Milan, sfida valida stasera per la semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, nella lista dei convocati figura anche un nuovo volto. Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan e promettente talento svedese che ha già messo in mostra diverse giocate interessanti con Milan Futuro, in questo campionato di Serie D. Vista l'assenza di prime punte, mister Allegri ha ben pensato di portarlo con sè a Riad.
LA PRIMA CONVOCAZIONE
Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, per il giovane classe 2006 è la prima convocazione con il Milan dei grandi; una grande esperienza per lui ma non solo visto che sono tanti i giocatori del Milan Futuro chiamati da Massimiliano Allegri.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Zufferli di Udine
Assistenti: Imperiale - Rossi
IV Uomo: Pezzuto
VAR: Aureliano
AVAR: Dionisi
DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN
Data: Giovedì 18 dicembre 2025
Ora: 20.00 (orario italiano)
Stadio: Al-Awwal Stadium, Riad
Diretta TV: Italia 1, Mediaset Infinity
Web: MilanNews.it
