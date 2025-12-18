Dal Milan Futuro al Milan dei grandi: prima convocazione ufficiale per Maximilian Ibrahimovic

Nel giorno di Napoli-Milan, sfida valida stasera per la semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, nella lista dei convocati figura anche un nuovo volto. Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan e promettente talento svedese che ha già messo in mostra diverse giocate interessanti con Milan Futuro, in questo campionato di Serie D. Vista l'assenza di prime punte, mister Allegri ha ben pensato di portarlo con sè a Riad.

LA PRIMA CONVOCAZIONE

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, per il giovane classe 2006 è la prima convocazione con il Milan dei grandi; una grande esperienza per lui ma non solo visto che sono tanti i giocatori del Milan Futuro chiamati da Massimiliano Allegri.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Imperiale - Rossi

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Aureliano

AVAR: Dionisi

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: Giovedì 18 dicembre 2025

Ora: 20.00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Stadium, Riad

Diretta TV: Italia 1, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it