SportMediaset - Leao verso il forfait. Non sarà a disposizione per stasera

Il Milan si prepara ad affrontare stasera il Napoli di Antonio Conte, a Riad per la semifinale di Supercoppa Italiana. Un test decisivo, importante per capire il livello dei rossoneri che, ancora una volta si vedranno di fronte gli azzurri, già battuti a ottobre a San Siro in campionato (2-1). I rossoneri però, con ogni probabilità potrebbero fare a meno di uno dei giocatori più decisivi degli ultimi anni. Rafa Leao.

Come appreso da SportMediaset infatti, il portoghese non sarebbe a disposizione per la sfida di stasera, nemmeno dalla panchina. Il provino di cui, anche noi vi abbiamo parlato stamattina, evidentemente non deve aver dato esiti positivi per mister Allegri, cauto e senza voler accorrere ulteriori rischi alla situazione di Leao. Titolare sarà Nkunku affiancato da Christian Pulisic.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): MAIGNAN; TOMORI, DE WINTER, PAVLOVIC; SAELEMAEKERS, LOFTUS-CHEEK, JASHARI, RABIOT, ESTUPINAN; NKUNKU, PULISIC

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Imperiale - Rossi

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Aureliano

AVAR: Dionisi

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: Giovedì 18 dicembre 2025

Ora: 20.00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Stadium, Riad

Diretta TV: Italia 1, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it