Füllkrug-Milan, Braglia non convinto: "Non è ciò che serve ad Allegri"

Simone Braglia, ex portiere oggi opinionista sportivo, è intervenuto così a TMW in vista della partita di stasera tra Napoli e Milan, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. Questo un estratto delle sue parole anche sul mercato rossonero:

Braglia sul mercato rossonero:

"Fullkrug in questo Milan? Sì, ho letto. Secondo me non è il calciatore più ideale al gioco di Allegri. Supercoppa? Per me la maggior parte dei giocatori ne avrebbe fatto a meno. L'unica che ha più possibilità è quella che ne ha meno, il Bologna. Gioca contro tre big e Italiano ha qualità per poter dare il meglio in queste sfide".

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Imperiale - Rossi

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Aureliano

AVAR: Dionisi

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: Giovedì 18 dicembre 2025

Ora: 20.00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Stadium, Riad

Diretta TV: Italia 1, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it