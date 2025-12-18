AC Milan e SportPlex annunciano una nuova AC Milan Academy a Jeddah

Un investimento a lungo termine, in linea con la Saudi Vision 2030, basato su valori, eccellenza e Metodo Milan, in un territorio in forte espansione e strategico per la crescita del Club

AC Milan e SportPlex sono lieti di annunciare l'apertura di una nuova AC Milan Academy in Arabia Saudita, a Jeddah, primo passo concreto della presenza del Club in un mercato strategico. Un investimento di lungo termine, con avvio previsto per il prossimo gennaio, che darà vita a un modello di formazione unico, nel pieno rispetto della visione e dell'approccio del Metodo Milan: generare valore sportivo, educativo e sociale.

Un progetto in pieno allineamento con la Saudi Vision 2030, guidata dal Ministero dello Sport e dal Ministero degli Investimenti, che mira a favorire lo sviluppo del settore sportivo nel paese, contribuendo al miglioramento della salute e del benessere della popolazione. In questo contesto si inserisce la collaborazione con SportPlex, la più grande struttura multisport indoor di Jeddah. La partnership tra AC Milan e SportPlex si baserà su eccellenza, impatto sociale e sostenibilità. Attraverso l'applicazione del Metodo Milan, gli allenatori ufficiali del Club selezionati - affiancati da esperti locali - lavoreranno per sviluppare le competenze tecniche, la disciplina tattica e la crescita personale dei giovani calciatori, dentro e fuori dal campo.

Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: "L'apertura dell'AC Milan Academy a Jeddah rappresenta per il Club un primo passo concreto all'interno di una visione di lungo periodo in una regione strategica per la crescita del Club a livello internazionale. L'Arabia Saudita è oggi un paese in forte trasformazione, con una chiara ambizione sullo sviluppo dello sport, dei giovani e di una società sempre più attiva, pienamente in linea con la Saudi Vision 2030. Attraverso la collaborazione con SportPlex portiamo a Jeddah il Metodo Milan, fondato su eccellenza, formazione e valori, con l'obiettivo di contribuire a generare valore sportivo, educativo e sociale per le nuove generazioni".

Muhammed Abudawood, Cofounder and CEO di SportPlex, ha commentato: “Collaborare con AC Milan è stata una scelta naturale per SportPlex. I nostri principi e obiettivi di lungo periodo sono strettamente allineati. Questa partnership riflette il nostro impegno nel portare uno sviluppo calcistico di livello mondiale alla nostra comunità, unendo competenze internazionali e ambizione locale per ispirare la prossima generazione di calciatori e formare futuri campioni dentro e fuori dal campo. A livello personale, è anche un privilegio poter lavorare con una squadra che seguo e ammiro da molti anni”.

L'arrivo dell'Academy a Jeddah ribadisce la volontà e l'impegno di potenziare e accrescere la presenza del Club rossonero nel territorio attraverso la propria Academy; ribadita dall'attuale presenza della Prima Squadra in Arabia Saudita, pronta a partecipare alla Supercoppa Italiana 2025 dopo le edizioni 2018 proprio a Jeddah, 2022 a Riyadh e dello scorso anno con la vittoria rossonera del trofeo sempre a Riyadh. Il Medio Oriente diventa così sempre più punto di riferimento per AC Milan grazie a un'iniziativa che permetterà di continuare a rafforzare anche i rapporti con i principali stakeholder regionali, dalle istituzioni ai partner.