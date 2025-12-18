Supercoppa, Chivu: "Il Bologna è una squadra fastidiosa per tutti"
(ANSA) - MILANO, 18 DIC - "Il Bologna non è fastidioso solo per l'Inter, è fastidioso per tutti. E lo era con Motta, con Sinisa e ora con Vincenzo. Mettono energia, possono mettere in difficoltà chiunque se non si pareggia la loro intensità". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiano contro il Bologna. "Scontri diretti? Parlate di Bologna come scontro diretto ma anche Roma era uno scontro diretto.
Non viene mai nominata ma va bene così. Non dobbiamo dimostrare niente, dobbiamo mettere il massimo perché nessuno ci regala nulla. Si può uscire vincitori o sconfitti ma si deve uscire a testa alta. L'impegno non manca mai, come non mancano desiderio e ambizione". (ANSA).
