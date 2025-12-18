Allegri suona la carica: mettere da parte la corsa al quarto posto, oggi conta solo la Supercoppa

Massimiliano Allegri ha un desiderio: cominciare a preparare la sfida contro il Verona solo a partire dal prossimo martedì, ovvero dopo la finale di Supercoppa, meglio ancora se con un trofeo in più in bacheca.

Per questo motivo la corsa allo scudetto, o meglio, al quarto posto come dice il tecnico del Milan, può essere per qualche giorno messa da parte, anche perché da campione in carica il Diavolo ha quasi l'obbligo di onorare una competizione che comunque potrebbe fruttare poco più di 10 milioni di euro, più che utili soprattutto in ottica calciomercato.

Il Napoli nelle difficoltà dà il meglio di sé

Massimiliano Allegri ha messo in guarda i suoi ragazzi dal Napoli, che potrà si essere ferito dalle ultime due sconfitte tra Champions League e Serie A, ma non è assolutamente morto, anche perché la formazione di Antonio Conte ha dimostrato di essere in grado di tirare il meglio di sé quando è in difficoltà.

Parola d'ordina calma, e guai a lasciarsi trascinare dall'entusiasmo di aver battuto tutte le squadre presenti in questa Final Four di Supercoppa. Allegri vuole vincere il primo trofeo della sua seconda era rossonera, e molto passerà da questa sera, da questa prima 'finale' che andrà giocata in modo completamente diverso rispetto alla partita dello scorso 28 settembre, quando il Milan vinse, convincendo, proprio contro il Napoli a San Siro.