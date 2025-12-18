Bazzani: "Chi scelgo tra Conte e Allegri? Dipende da che squadra ho"

vedi letture

Fabio Bazzani, ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio durante Maracanà e ha parlato così di Napoli-Milan di Supercoppa italiana. Questo un estratto delle sue parole: "Chi scelgo tra Conte e Allegri oggi? Dipende da che squadra ho. Sono due allenatori importanti, ma se ho una squadra con giocatori fatti e finiti, prendo Allegri.

Se ho una squadra che deve crescere ancora scelgo Conte. Ma fai fatica, sono due animali di campionato, caschi in piedi con loro comunque. L'ossessione di fare risultato è quella che trasferisce Conte alla squadra. Serve una squadra pronta a recepire questo".