Milan-Como si giocherà a Perth con arbitri asiatici
Ora è ufficiale, Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia, il prossimo 8 febbraio. Lo ha confermato direttamente il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli che è intervenuto a Sport Mediaset nel pre gara di Milan-Napoli, semifinale della Supercoppa Italiana che si giocherà alle ore 20 a Riad, Arabia Saudita. Il dirigente ha confermato che la lega italiana ha accettato l'imposizione della federazione australiana e asiatica di usare arbitri autoctoni al posto di quelli italiani. L'estratto.
Milan-Como quindi dove si gioca?
“Si giocherà a Perth l’8 febbraio come da programma. Abbiamo avuto l’incontro formale con Infantino. Avevamo una serie di dubbi sulle imposizioni che ci erano arrivate ma Collina ci ha dato ampie garanzie sugli arbitri asiatici. Questa condizione che era la più difficile da accettare la accetteremo. Lo scoglio sugli arbitri lo abbiamo superato grazie alla grande fiducia che abbiamo in Collina”.
