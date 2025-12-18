Napoli-Milan, niente clean sheet per Maignan: per il francese è il 15esimo gol subito in stagione
Non è riuscita l'ennesima magia a Mike Maignan: il portiere del Milan è stato superato al 39' della sfida contro il Napoli da David Neres, che ha insaccato per il vantaggio partenopeo. Per il portiere francese si tratta del 15esimo gol subito in stagione (13 in Serie A, 1 in Coppa Italia).
Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani; Politano, Elmas, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund. A disp.: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Noa Lang, Baridò, De Chiara. All. Antonio Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinana; Pulisic, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Ricci, Sala, Borsani, Ibrahimovic. All. Massimiliano Allegri.
