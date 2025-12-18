Modric in campo al 75': è la terza volta in stagione che il croato entra a gara in corso
Luka Modric è entrato in campo nel secondo tempo della sfida tra il Napoli e il Milan. Per il centrocampista croato si tratta della seconda volta che subentra in stagione: le prime due contro Bari e Lazio, sempre in Coppa Italia. In campionato è sempre partito dal 1'.
Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani; Politano, Elmas, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund. A disp.: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Noa Lang, Baridò, De Chiara. All. Antonio Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinana; Pulisic, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Ricci, Sala, Borsani, Ibrahimovic. All. Massimiliano Allegri.
