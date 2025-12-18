Allegri sui troppi gol subiti: "Forse inconsciamente abbiamo mollato qualcosa..."

vedi letture

Dopo la sconfitta contro il Napoli, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:

Sulla partita: "Vanno fatto i complimenti al Napoli che si è difeso bene. Spiace per la sconfitta. È un avvertimento per tornare a difendere meglio. Abbiamo preso due gol a partita contro Torino, Sassuolo e stasera. Abbiamo preso due gol forse evitabili"

Sui gol subiti: "Tutte le situazioni devono essere prese come un'opportunità. Se per tre partite prendi gol qusi evitabili, vuole dire che devi difendere in modo diverso. Forse inconsciamente abbiamo mollato qualcosa e siamo stati puniti. Potevamo anche avere più fortuna e non prendere gol, però abbiamo difeso male".

Questo il tabellino di Napoli-Milan, match valido per la Semifinale di EA Sports Super Cup 2025. Il Napoli si qualifica per la finale.

NAPOLI-MILAN 2-0

Marcatori: 39’ Neres, 64’ Hojlund.

LE FORMAZIONI

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani; Politano (dal 77’ Noa Lang), Elmas (dal 77’ Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (dal 81’ Gutierrez); Neres (dal 88’ Vergara), Hojlund (dal 81’ Lucca). A disp.: Contini, Ferrante, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Baridò, De Chiara. All. Antonio Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter (dal 69’ Athekame), Pavlovic; Saelemaekers (dal 69’ Fofana), Loftus-Cheek, Jashari (dal 75’ Modric), Rabiot, Estupinana; Pulisic, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Bartesaghi, Ricci, Sala, Borsani, Ibrahimovic. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Ammoniti: 38’ Rabiot, 81’ Spinazzola, 83’ McTominay, 83’ Tomori, 86’ Athekame.

Recupero: 2’ 1T, 7’ 2T.