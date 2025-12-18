Zille: "Dalle parole di Rabiot si capisce che l'obiettivo non sia solo il quarto posto e basta..."

Federica Zille, giornalista di DAZN, era ospite degli studi di Sport Mediaset nel post gara di Napoli-Milan 2-0, semifinale di Supercoppa Italiana che si è giocata a Riad, in Arabia Saudita.

Il commento di Federica Zille sulle parole di Allegri e Rabiot post sconfitta: "Allegri getta acque sul fuoco: non vuole caricare di pressioni la squadra e si capisce dall’inizio della stagione. Ma dalle parole di Rabiot si capisce che l'obiettivo non sia proprio solo il quarto posto e basta..."

Le parole di Rabiot a SportMediaset: "I ragazzi sono dispiaciuti ma dobbiamo switchare subito sul campionato che è un bel campionato, stiamo facendo bene. Dobbiamo continuare a lavorare e crescere, ci sono giovani che stanno imparando. Si cresce anche così. La stagione è lunga, siamo sereni”.

NAPOLI-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

“Abbiamo affrontato - ha spiegato mister Massimiliano Allegri a SportMediaset al termine di Napoli-Milan - un Napoli forte, lo sapevamo. Potevamo comportarci meglio sui duoi gol. E stata una partita ben giocata da parte delle due squadre. Loro hanno fatto meglio la fase difensiva e hanno vinto meritatamente. L’arbitro ha arbitrato molto bene, la terna arbitrale ha fatto molto bene. Io devo analizzare la partita, nell’ultimo periodo prendiamo gol in maniera un po’ troppo facile e dobbiamo migliorare. La sconfitta di questa sera va vista come un’opportunità per rimetterci in piedi. Fortunatamente era una partita di coppa, anche se ci dispiace, però ora dobbiamo riprendere dal campionato. Abbiamo avuto situazioni favorevoli. Abbiamo gestito abbastanza bene la palla, bisognava attaccare meglio l’area. Se fai un errore come nel primo gol potevamo sicuramente difendere meglio. Quando per tre partite prendi sempre due gol che potevi fare meglio devi capire come fare meglio. Era una partita che dovevamo recuperare. Però non è che una partita debba stravolgere quello fatto in tre mesi di lavoro. Bisogna analizzare con lucidità e serenità. Solo la serenità può portarci a realizzare il nostro obiettivo che è entrare tra le prime quattro. Abbiamo perso due partite di coppa ma dobbiamo riprendere assolutamente il cammino e lavorare sugli errori che abbiamo fatto”.