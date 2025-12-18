Allegri: "Arbitro? Io devo pensare ad analizzare la partita. Nell’ultimo periodo prendiamo gol in maniera un po’ troppo facile"

Allegri: "Arbitro? Io devo pensare ad analizzare la partita. Nell’ultimo periodo prendiamo gol in maniera un po’ troppo facile"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:50News
di Manuel Del Vecchio

Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita di Napoli-Milan 2-0. Queste le parole dell’allenatore toscano dopo la sconfitta di questa sera, la terza in stagione:

Sull'arbitro:

“L’arbitro ha arbitrato molto bene, la terna arbitrale ha fatto molto bene. Io devo analizzare la partita, nell’ultimo periodo prendiamo gol in maniera un po’ troppo facile e dobbiamo migliorare. La sconfitta di questa sera va vista come un’opportunità per rimetterci in piedi. Fortunatamente era una partita di coppa, anche se ci dispiace, però ora dobbiamo riprendere dal campionato”.