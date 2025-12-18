live mn Allegri: "Al mercato pensa la società. Dobbiamo recuperare solidità difensiva"

Queste le parole di Max Allegri in conferenza stampa dopo la sconfitta del Milan in semifinale contro il Napoli. Ecco il LIVE di MilanNews.it direttamente da Riad.

Ogni gara è diversa dall’altra, queli sono le differenze rispetto al campionato? C’è stato qualche battibecco con la panchina del Napoli?

“Quello che è successo è roba di campo. Il Napoli ha meritato la vittoria, difendendo meglio di noi. nelle ultime tre partite abbiamo preso sei gol e dobbiamo crescere. Dobbiamo lavorare in questa situazione. La partita poteva cambiare all’inizio con un episodio per noi”.

Le manca qualcosa a livello numerico in difesa?

“Parlare di mercato adesso non serve a niente. Noi dobbiamo pensare a lavorare e rimettere in piedi una fase difensiva ottima. Solo così potremo arrivare nei primi quattro posti. Pensiamo a rientrare, poi da lunedì metteremo la testa sul Verona”.

Le due eliminazioni macchiano la stagione?

“Siamo dispiaciuti, ma abbiamo un obiettivo molto più grande che è entrare nelle prime quattro. L’entrata nella Champions, in questo momento, è un salvavita per la società perché ti permette di fare mercato ed entrare i soldi. L’eliminazione deve portare ad una crescita del gruppo. Il cammino per tornare in Champions non sarà semplice. Ci deve essere rabbia, ma non delusione”.

Serve qualcosa dal mercato per l’attacco?

“Al mercato ci pensa la società”