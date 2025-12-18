live mn Verso Napoli-Milan: ecco le ufficiali, Leao in tribuna

vedi letture

Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, partita valida per la Semifinale di EA Sports SuperCup 25.

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani; Politano, Elmas, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund. A disp.: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Noa Lang, Baridò, De Chiara. All. Antonio Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinana; Pulisic, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Ricci, Sala, Borsani, Ibrahimovic. All. Massimiliano Allegri.

19.15 - Sono uscite le formazioni ufficiali e nel Milan non è presente né in campo, né in panchina Rafael Leao che guarderà quindi la gara dalla tribuna dll'Al-Awwal Park di Riad.

18.44 - Massimiliano Allegri disputa la Supercoppa per l’ottava volta da allenatore: nei 7 precedenti ha vinto 3 volte (edizione 2011/12 con il Milan, 2015/16 e 2018/19 con la Juventus) perdendo le altre 4.

17.50 - Questa sera, ora 20.00, ci sarà il fischio d'inizio di Napoli-Milan, partita valida per la semifinale di EA SuperCup 2025. La partita si disputerà all'Al-Awwal Stadium di Riad e i rossoneri giocheranno con i nomi in arabo sulla maglia: un omaggio alla terra che ospita la Supercoppa Italiana.

17.26 - Oggi il Milan affronta il Napoli nella semifinale, gara secca, di Supercoppa Italiana: la vincente affronterà in finale una tra Bologna ed Inter. Theo Hernandez, oggi all'Al Hilal, ha postato un video su Instagram del suo gol in finale contro i nerazzurri, vinta in rimonta dal Milan per 3-2. Un bel modo per augurare buona fortuna agli ex compagni di squadra. CLICCA QUI PER VEDERLO.

17.10 - Oltre a Gattuso e Buffon assisteranno a Napoli-Milan anche Adriano Galliani e Walter Zenga. Per la Lega Serie A saranno presenti l'AD De Siervo ed il presidente Simonelli.

16.50 - Intervenuto alla viglia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna, il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato anche del Milan, impegnato stasera nell’altra semifinale contro il Napoli. "Abbiamo ambizione di vincere, il nuovo format ci permette di essere qui e vogliamo approfittarne. Probabilmente non meritavamo di essere qui, a noi e al Milan hanno fatto un regalo. Vogliamo giocarcela fino in fondo e non pensare al passato".

16.20 - AC Milan e SportPlex sono lieti di annunciare l'apertura di una nuova AC Milan Academy in Arabia Saudita, a Jeddah, primo passo concreto della presenza del Club in un mercato strategico. Un investimento di lungo termine, con avvio previsto per il prossimo gennaio, che darà vita a un modello di formazione unico, nel pieno rispetto della visione e dell'approccio del Metodo Milan: generare valore sportivo, educativo e sociale.

16.00 - Questa sera saranno allo stadio anche il CT Rino Gattuso e il Capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon.

15.00 - DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: Giovedì 18 dicembre 2025

Ora: 20.00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Stadium, Riad

Diretta TV: Italia 1, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it

14.20 - Negli ultimi 10 scontri diretti, i numeri parlano di 4 vittorie per il Napoli, 3 per il Milan e 3 pareggi. Un equilibrio che certifica la crescita del Napoli negli ultimi anni e la difficoltà reciproca nel prevalere. Ci sono altre statistiche che aiutano a leggere il possibile andamento della gara di questa sera.

13.30 - Manca sempre meno all’importante serata araba tra Napoli e Milan. Stasera alle ore 20.00 italiane le due squadre scenderanno in campo per la semifinale di Supercoppa Italiana. Immagini esclusive che arrivano direttamente dall’l'Al-Awwal Park di Riad, teatro decisivo della sfida di Supercoppa Italiana tra il Napoli di Antonio Conte e il Milan di mister Massimiliano Allegri. Come riportato dal nostro inviato sul posto, Pietro Mazzara, questa la panchina dei rossoneri in vista del match contro i partenopei (CLICCA QUI per vedere il video).

13.06 - Novità importanti di formazione nel Milan. Stando ai colleghi di Sky Sport, infatti, per la sfida di questa sera contro il Napoli Allegri potrebbe far rifiatare Modric e Bartesaghi. Al loro posto pronti Jashari e Estupinan.

12.30 - Questa sera l'Al-Awwal Park di Riad ospiterà la prima semifinale di quest'edizione della Supercoppa tra il Napoli campione d'Italia e il Milan di Massimiliano Allegri. Calcio d'inizio in programma alle 22 ore locali, 20 italiane. La sfida sarà sold out: i 25mila posti saranno riempiti fino all'ultimo seggiolino dai tifosi sauditi (e non) di entrambe le squadre. Per quanto riguarda l'altra semfiniale, quella di domani sera tra Inter e Bologna, ci sono anche dei biglietti disponibili.

12.00 - C'è tanta curiosità attorno alle condizioni di Rafael Leao, partito comunque con la squadra per quest'edizione della Supercoppa Italiana nonostante sia fermo da poco più di una settimana per un fastidio all'adduttore, dal quale sembrerebbe guarito.

Nella giornata di ieri il portoghese ha svolto un lavoro personalizzato e prima dei suoi compagni, mentre questa mattina Massimiliano Allegri lo ha testato in allenamento per capire se potrà essere o meno della partita contro il Napoli. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il tecnico rossonero prenderà la decisione finale su Leao solo stasera allo stadio. (di Pietro Mazzara)

Amici ed amiche di MilanNews.it buon giovedì 18 dicembre a tutti! Giorno di gara, giorno di Supercoppa, visto che il Milan di Massimiliano Allegri sarà impegnato nella semifinale contro il Napoli campione d'Italia di Antonio Conte. Calcio di inizio ore 20 italiane, con la formazione rossonera che ha l'ambizione e la voglia di onorare e difendere il titolo, dato che poco meno di un anno fa tornò a Milano vittoriosa. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Diavolo in quel di Riad. Restate con noi!!!