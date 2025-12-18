Mercato Milan, i rossoneri stanno trattando fortemente Kostic

Nonostante l'importante impegno di questa sera in Supercoppa Italiana, con il Milan che alle 20.00 sfiderà il Napoli di Antonio Conte, il mercato rossonero continua a restare un tema di forte attualità. Da una parte la volontà di provare a migliorare una rosa corta, dall'altra gli sguardi e le attenzioni anche per quanto concerne il progetto Milan Futuro e non solo. Difatti, come riportato dal collega Luca Bianchin, il Milan starebbe lavorando su un prospetto giovane e di qualità per l'attacco.

La dirigenza milanista sta trattando Andrej Kostic, attaccante montenegrino del 2007 del Partizan Belgrado. Kostic è una punta, è arrivato in estate e ha già segnato 8 gol nel campionato serbo. Inoltre, il 5 settembre ha segnato in Italia-Montenegro Under 21. Un prospetto per il futuro che interessa molto ai rossoneri, magari prima in ottica Milan Futuro e successivamente, se le cose andranno bene per la Prima Squadra.