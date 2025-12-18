Gimenez sotto i ferri: il Milan accelera per Fullkrug

Questa mattina Santiago Gimenez si sottoporrà all'intervento di pulizia ossea della caviglia per cercare di risolvere una volta e per tutte il problema che lo tormenta da diversi mesi. Andando sotto i ferri il Bebote dovrà restare fermo per almeno altre 6 settimane, che tradotto significa che potrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri solo a marzo.

Per questo motivo il Milan si sarebbe messo alla ricerca di un attaccante che possa sostituire il messicano, individuando in Niclas Fullkrug il profilo ideale, per costi e caratteristiche, sul quale andare a puntare. Di tempo da perdere non ce n'è, motivo per il quale il club rossonero starebbe accelerando per il centravanti tedesco, con l'obiettivo di provare a metterlo a disposizione di Massimiliano Allegri il prima possibile e anticipare la concorrenza di alcune squadre tedesche, Bayer Leverkusen su tutte.