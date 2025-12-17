Pellegatti: "Non è il caso di essere troppo schizzinosi. O arriva Fullkrug o, per ora, non arriva nessuno"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso su Niclas Fullkrug: "Appare un'ipotesi molto plausibile la pista che porta a Fullkrug, attaccante del West Ham, che potrebbe arrivare a Milano, anche prima della fine dell’anno. Pronto per mettersi a disposizione, anche in panchina, per la trasferta di Cagliari, visto che Gimenez, operazione sì, operazione no, ormai appare fuori dal progetto Milan. Il tedesco è un acquisto con qualche punto interrogativo, ma oggi non è il caso di essere troppo schizzinosi. O arriva lui o, per ora, non arriva nessuno e il Milan ha bisogno di rinforzi. Non escludo poi che intanto si cerchi di tamponare l’emergenza in attesa poi di situazioni foriere di prospettive, SEMPRE IN PRESTITO , SOLO IN PRESTITO… mi raccomando, verso la fine del mercato".

VERSO NAPOLI-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA

“Domani - ha spiegato mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa - è una partita diversa rispetto a quella contro il Sassuolo, è una gara secca dove l’obiettivo è arrivare a giocare la finale. Il Napoli è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono di momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensarci da martedì. Fofana è completamente a disposizione, Leao lo vedremo dopo l’allenamento di oggi. Abbiamo sempre giocato con tre giocatori offensivi. Saelemaekers è quello che fa variare la disposizione. Abbiamo recuperato Athekame e Jashari, perché ci servono energie nuove visto che abbiamo giocato sempre con gli stessi giocatori. Il Napoli, indipendentemente dall’aspetto tattico, è una squadra forte, che segna tanto dentro l’area. Domani è una gara secca, bella, con giocatori di qualità. Gimenez ha fatto un consulto medico e gli è stato consigliato di operarsi. L’intervento dovrebbe essere domani mattina. Il mercato del Milan è quello di recuperare i giocatori a disposizione, poi vedremo cosa potremo fare sul mercato insieme alla società. Il Napoli è stato molto aggressivo nelle gare con Juve e Roma. Dobbiamo esser bravi a giocare bene tecnicamente".