Bianchin: "Musah non tornerà al Milan a gennaio. E per le regole può solo restare all'Atalanta"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Yunus Musah: "Non si riporterà a Milano Yunus Musah: l'americano a Bergamo sta giocando molto meno del previsto, ma non tornerà in rossonero e, per regolamento, non può trasferirsi in una terza squadra".

VERSO NAPOLI-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA

“Domani - ha spiegato mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa - è una partita diversa rispetto a quella contro il Sassuolo, è una gara secca dove l’obiettivo è arrivare a giocare la finale. Il Napoli è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono di momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensarci da martedì. Fofana è completamente a disposizione, Leao lo vedremo dopo l’allenamento di oggi. Abbiamo sempre giocato con tre giocatori offensivi. Saelemaekers è quello che fa variare la disposizione. Abbiamo recuperato Athekame e Jashari, perché ci servono energie nuove visto che abbiamo giocato sempre con gli stessi giocatori. Il Napoli, indipendentemente dall’aspetto tattico, è una squadra forte, che segna tanto dentro l’area. Domani è una gara secca, bella, con giocatori di qualità. Gimenez ha fatto un consulto medico e gli è stato consigliato di operarsi. L’intervento dovrebbe essere domani mattina. Il mercato del Milan è quello di recuperare i giocatori a disposizione, poi vedremo cosa potremo fare sul mercato insieme alla società. Il Napoli è stato molto aggressivo nelle gare con Juve e Roma. Dobbiamo esser bravi a giocare bene tecnicamente".