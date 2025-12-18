Di Marzio: "Il Milan vuole avere l'attaccante il prima possibile e Fullkrug potrebbe arrivare subito"

Intervistato dai colleghi de Il Tempo, il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle entrate del Milan, alla disperata ricerca di un attaccante che possa andare a sostituire Santiago Gimenez.

Qual è la squadra che in questi giorni si sta muovendo di più sul mercato?

"Secondo me Milan e Roma, che hanno entrambe bisogno di un centravanti, i rossoneri per motivi di disponibilità di Gimenez e Leao e i giallorossi che cercano un giocatore con caratteristiche diverse da quelli in rosa. Poi c’è la Fiorentina, vista la situazione di classifica drammatica. L'idea sarebbe quello di cambiare più volti possibili. Le rivoluzioni di gennaio sono sempre molto complicate, soprattutto quando devi vendere e poi ricomprare, però l'idea della Fiorentina è veramente di provare a fare tanto".

Milan e Roma si sfideranno per Zirkzee?

"C'è una questione di tempistiche che pesa. Al Milan sarebbe piaciuto aspettarlo, ma penso che fino al 18-20 gennaio non ci siano margini per poterlo prendere o essere sicuri di stare in corsa. Il Milan invece vuole avere l'attaccante il prima possibile e Fullkrug potrebbe arrivare subito, poi ci sarò da valutare il lato fisico perché quest’anno non è mai stato benissimo quest'anno. Invece la Roma, avendo già Ferguson, Dybala e Dovbyk - se non ci sarà lo scambio con Beto - preferirebbe aspettare Zirkzee. Ha individuato in lui il profilo giusto ed è disposta ad aspettare. Sempre che in questi giorni da parte della United e del giocatore arrivino garanzie, perché poi rischi di aspettare un giocatore che non viene, però i segnali che abbiamo sono quelli".