Rabiot: "Abbiamo segnato anche senza Leao, Gimenez non era lì l'ultimo mese. Non è questione di chi manca"
Adrien Rabiot ha parlato a Mediaset al termine di Napoli-Milan di questa sera. Le parole del francese:
Un Milan in difficoltà senza Leao e Gimenez…
“No, non penso. Non è che Gimenez era lì l’ultimo mese. Abbiamo segnato anche quando non c’era Leao. Non è una questione di giocatori che mancano. Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità che abbiamo un po’ perso nelle ultime partite. Siamo stati un po’ leggeri difensivamente. Abbiamo avuto occasioni e non siamo stati in grado di fare gol. Dobbiamo fare meglio, non è che capitano 10 occasioni. Ma dobbiamo stare tranquilli. Dispiace perché potevamo giocarci un trofeo, ma dobbiamo stare sereni perché stiamo facendo bene in campionato e dobbiamo riprendere a fare bene”
