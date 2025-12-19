Calciomercato: Milan in pressing su Kostic. Ma non è quello della Juventus

Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, parla dell'interesse del Milan per il giovane Kostic del Partizan Belgrado. Queste le sue dichiarazioni:

"La Gazzetta dello Sport ha anticipato questo nome: Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan. Può fare la prima e la seconda punta. Ha segnato in Italia-Montenegro U21. È vero che il Milan lo vuole, è vero che le parti ne stanno discutendo. Non c’è stata ancora un’offerta ufficiale del Milan al Partizan. Si sta ragionando su una cifra intorno ai 4-5 milioni di euro più bonus per arrivare ad una cifra leggermente sotto i 10 milioni totali. Non c’è ancora un’offerta ufficiale, ci sono contatti tra tutte le parti in questione. Sicuramente potrebbe arrivare un’offerta nei prossimi giorni perché al Milan questo ragazzo interessa molto. Otto gol nel campionato serbo per un 2007 è comunque una cifra importante, calciatore molto interessante a livello di prospettiva futura. Il Milan ha già chiuso Arizala, esterno colombiano che poi verrebbe girato al Tolosa, ma il Milan si sta concentrando sia sui giovanissimi e sia sulla prima squadra con il nome di Fullkrug in primo piano. Occhio perché il mercato dei giovani, il mercato del Milan U23 sarà un mercato veramente veramente pieno di operazioni. Il Milan vuole risalire e aumentare la qualità della rosa, ci aspettiamo tante operazioni per quanto riguarda il Milan Futuro”.