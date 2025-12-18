Allegri apre a Thiago Silva: l'indiscrezione in arrivo dal Brasile

La suggestione ritorno di Thiago Silva, centrale brasiliano di 41 anni che è esploso nel calcio europeo con la maglia del Milan, rimane una costante di queste settimane in attesa che il mercato invernale di riparazione si apra il prossimo 2 gennaio. Nella giornata di mercoledì il difensore carioca ha firmato la rescissione consensuale del suo contratto con il Fluminense, con cui aveva ancora 6 mesi sulla carta da giocare: l'obiettivo di Thiago è tornare in Europa per chiudere la carriera e guadagnarsi un posto al Mondiale 2026.

Le voci, fino a questo momento, non hanno trovato grandi conferme ma oggi dal Brasile arrivano indiscrezioni importanti. Secondo quanto riferisce ESPN Brasil, infatti, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri avrebbe aperto le porte al ritorno a Milanello di Thiago Silva: lo conosce bene e ritiene che può essere un rinforzo di grande valore. Thiago avrebbe come prima scelta un ritorno in Premier League, dove vive la famiglia, mentre sul giocatore c'è anche il pressing del Porto.

NAPOLI-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

“Abbiamo affrontato - ha spiegato mister Massimiliano Allegri a SportMediaset al termine di Napoli-Milan - un Napoli forte, lo sapevamo. Potevamo comportarci meglio sui duoi gol. E stata una partita ben giocata da parte delle due squadre. Loro hanno fatto meglio la fase difensiva e hanno vinto meritatamente. L’arbitro ha arbitrato molto bene, la terna arbitrale ha fatto molto bene. Io devo analizzare la partita, nell’ultimo periodo prendiamo gol in maniera un po’ troppo facile e dobbiamo migliorare. La sconfitta di questa sera va vista come un’opportunità per rimetterci in piedi. Fortunatamente era una partita di coppa, anche se ci dispiace, però ora dobbiamo riprendere dal campionato. Abbiamo avuto situazioni favorevoli. Abbiamo gestito abbastanza bene la palla, bisognava attaccare meglio l’area. Se fai un errore come nel primo gol potevamo sicuramente difendere meglio. Quando per tre partite prendi sempre due gol che potevi fare meglio devi capire come fare meglio. Era una partita che dovevamo recuperare. Però non è che una partita debba stravolgere quello fatto in tre mesi di lavoro. Bisogna analizzare con lucidità e serenità. Solo la serenità può portarci a realizzare il nostro obiettivo che è entrare tra le prime quattro. Abbiamo perso due partite di coppa ma dobbiamo riprendere assolutamente il cammino e lavorare sugli errori che abbiamo fatto”.