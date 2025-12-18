live mn Napoli-Milan (2-0): Neres-Hojlund, in finale di Supercoppa ci vanno gli azzurri

- Con una rete per tempo, il Napoli batte il Milan 2-0 e si qualifica alla finale della Supercoppa Italiana di lunedì contro una tra Bologna e Inter che si affronteranno domani sera nell'altra semifinale: a decidere il match sono stati i gol di Neres e Hojlund. Dopo la Coppa Italia, sfuma un altro obiettivo stagionale del Diavolo a cui ora non resta che il campionato.

97' Fine della partita.

97' Punizione per il Milan poco fuori dall'area di rigore: ci prova Nkunku, palla altissima sopra la traversa.

90' Sette minuti di recupero.

90' Estupinan calcia da fuori area, sinistro fuori.

88' Cambio nel Napoli: fuori Neres, dentro Vergara.

87' Ripartenza del Napoli: sponda di Neres per McTominay che calcia da ottima posizione, ma colpisce male e la palla finisce altissima sopra la traversa.

85' Giallo anche per Athekame.

83' Ammoniti Tomori e McTominay.

82' Altri due cambi nel Napoli: escono Spinazzola e Hojlund, entrano Gutierrez e Lucca.

81' Giallo per Spinazzola.

77' Cambi anche nel Napoli: fuori Elmas e Politano, dentro Lang e Mazzocchi.

75' Terza sostituzione di Allegri che toglie Jashari e inserisce Modric in mezzo al campo.

73' Hojlund ci prova ancora, ma stavolta il suo diagonale con il sinistro finisce fuori.

70' Cross dalla sinistra di Rabiot, Nkunku prolunga di testa per Fofana che colpisce anche lui di testa, ma la sua conclusione è centrale.

69' Doppio cambio nel Milan: Fofana e Athekame prendono il posto di Saelemaekers e De Winter.

66' Cross dalla sinistra di Pavlovic per Tomori, ma il suo colpo di testa finisce ampiamente a lato.

64' RADDOPPIO DEL NAPOLI!!! Pallone filtrante in area per Hojlund che protegge il pallone da De Winter e batte Maignan con un potente diagonale che si insacca dopo aver colpito il palo.

57' Corner per il Milan dalla sinistra: cross a rientrare di Nkunku, Lobotka prolunga sul secondo palo, ma nessuno rossonero riesce ad approfittarne.

54' Occasione per il Napoli: sponda di McTominay per Rrahmani che calcia di prima intenzione, Maignan dice no al difensore azzurro.

53' Lungo possesso palla del Milan che però non trova spazi perchè il Napoli si difende compatto.

45' Al via la ripresa!!!

- Il Napoli ha chiuso avanti 1-0 il primo tempo della semifinale di Supercoppa Italiana: per ora decide un gol al 39' di Neres che sfrutta un'uscita bassa non perfetta di Maignan. Poche emozioni in questa prima frazione di gioco, con le due squadre che si sono viste poco in avanti. Il Milan è stato pericoloso in un paio di occasioni con Rabiot e Nkunku, ma se vuole vincere questa partita e andare in finale dovrà fare molto di più nella ripresa.

47' Fine primo tempo.

46' Ripartenza del Napoli: Hojlund entra in area e prova a sorprendere Maignan sul primo palo con il sinistro, ma è bravo il portiere rossonero a deviare in angolo.

45' Due minuti di recupero.

41' Angolo per il Milan che prova subito a reagire: cross dalla destra di Nkunku, Rabiot arriva sul pallone ma non colpisce bene e Milinkovic-Savic blocca a terra senza problemi.

39' GOL NAPOLI!!! Cross rasoterra di Hojlund, Maignan non riesce a bloccare il pallone e la palla arriva a Neres che deve solo metterla dentro a porta vuota.

38' Giallo per Rabiot.

37' Ripartenza velocissima del Milan con Saelemaekers che trova Nkunku che però calcia alto da buona posizione.

35' Bel cross dalla destra di Saelemaekers che trova sul secondo palo Rabiot, colpo di testa del francese che finisce alto sopra la traversa.

32' Lancio in profondità per Hojlund che tocca all'indietro per McTominay che prova il destro dal limite dell'area, pallone a lato.

26' Punizione per il Milan dalla fascia sinistra, sul pallone ci sono Jashari e Nkunku: cross a rientrare del francese troppo lungo che si spegne direttamente sul fondo.

21' Corner per il Napoli dalla destra: cross di Politano, Maignan non trattiene in uscita alta il pallone che finisce a McTominay, tocco all'indietro per Elma che calcia fuori da ottima posizione.

15' Ritmi piuttosto bassi in questo avvio di partita.

8' Neres ci prova dalla distanza, pallone che finisce in corner dopo la deviazione di Tomori.

5' Prima occasione per il Milan: rimessa lunga in area di Estupinan, Rabiot prolunga di testa, la palla arriva a Pavlovic che prova la rovesciata, ma la sua conclusione si trasforma in un assist per Loftus-Cheek che prova ad allungarsi ad anticipare Milinkovic-Savic, il quale però è bravo a respingere con il piede.

2' Pavlovic sbaglia il rinvio, Neres trova al limite dell'area Elmas che prova la conclusione di prima intenzione con il destro, Maignan blocca senza problemi.

0' Inizia la gara: primo pallone per il Napoli.

- Le due squadre sono schierate in mezzo al campo: il Napoli giocherà la maglia azzurra e i calzoncini bianchi, mentre il Milan indosserà la consueta divisa rossonera e i pantaloncini neri.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti all'Al-Awwal Park di Riad dove tra poco Napoli e Milan si affronteranno nella prima semifinale di Supercoppa Italiana (domani è in programma l'altra semifinale tra Bologna e Inter). Ricordiamo che si tratta di una gara secca e che in caso di parità al 90' si andrà direttamente ai tiri di rigore. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della partita. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani; Politano, Elmas, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund. A disp.: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Noa Lang, Baridò, De Chiara. All. Antonio Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinana; Pulisic, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Ricci, Sala, Borsani, Ibrahimovic. All. Massimiliano Allegri.