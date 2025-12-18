Allegri: "Solo la serenità può portarci a realizzare il nostro obiettivo che è entrare tra le prime quattro"

Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita di Napoli-Milan 2-0. Queste le parole dell’allenatore toscano dopo la sconfitta di questa sera, la terza in stagione:

Dopo la Coppa Italia lasciate anche questo torneo… Forse il Milan non è arrivato al top. È mancata cattiveria?

“Abbiamo affrontato un Napoli forte, lo sapevamo. Potevamo comportarci meglio sui duoi gol. E stata una partita ben giocata da parte delle due squadre. Loro hanno fatto meglio la fase difensiva e hanno vinto meritatamente”.

Sull'arbitro:

“L’arbitro ha arbitrato molto bene, la terna arbitrale ha fatto molto bene. Io devo analizzare la partita, nell’ultimo periodo prendiamo gol in maniera un po’ troppo facile e dobbiamo migliorare. La sconfitta di questa sera va vista come un’opportunità per rimetterci in piedi. Fortunatamente era una partita di coppa, anche se ci dispiace, però ora dobbiamo riprendere dal campionato”.

Cosa ti ha soddisfatto oggi?

“Che abbiamo avuto situazioni favorevoli. Abbiamo gestito abbastanza bene la palla, bisognava attaccare meglio l’area. Se fai un errore come nel primo gol potevamo sicuramente difendere meglio. Quando per tre partite prendi sempre due gol che potevi fare meglio devi capire come fare meglio”.

Considerato l’organico del Milan è possibile rivedere la difesa a quattro?

“Stasera era una partita che dovevamo recuperare. Però non è che una partita debba stravolgere quello fatto in tre mesi di lavoro. Bisogna analizzare con lucidità e serenità. Solo la serenità può portarci a realizzare il nostro obiettivo che è entrare tra le prime quattro. Abbiamo perso due partite di coppa ma dobbiamo riprendere assolutamente il cammino e lavorare sugli errori che abbiamo fatto”.

Su Nkunku:

“Stasera si è dato da fare, ha avuto situazioni favorevoli. Ha ottime qualità, alla fine ne verrà fuori. Un gol magari lo sbloccherà, bisogna continuare a crederci. È in Italia da tre mesi, ci sono giocatori che hanno difficoltà ad inserirsi e che fanno fatica. Le qualità del giocatore sono importanti e vanno sfruttate”.