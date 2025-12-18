Conference League: la Fiorentina perde ancora ma va agli spareggi

(ANSA) - FIRENZE, 18 DIC - La Fiorentina non vede più la luce e a Losanna è sconfitta 1-0 dalla squadra elvetica nella sesta e ultima giornata della fase campionato di Conference League. La rete è stata realizzata da Sigua al 13' della ripresa, condannando alla terza sconfitta i viola che vincendo avrebbero evitato i playoff, in programma a febbraio. (ANSA).