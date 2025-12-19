Allegri: "Il Napoli ha fatto meglio la fase difensiva e ha vinto meritatamente”

Allegri: "Il Napoli ha fatto meglio la fase difensiva e ha vinto meritatamente”MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:20News
di Manuel Del Vecchio

Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita di Napoli-Milan 2-0. Queste le parole dell’allenatore toscano dopo la sconfitta di questa sera, la terza in stagione:

Dopo la Coppa Italia lasciate anche questo torneo… Forse il Milan non è arrivato al top. È mancata cattiveria?

“Abbiamo affrontato un Napoli forte, lo sapevamo. Potevamo comportarci meglio sui duoi gol. E stata una partita ben giocata da parte delle due squadre. Loro hanno fatto meglio la fase difensiva e hanno vinto meritatamente”.