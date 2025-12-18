Rabiot a MTV: "Ci è mancata un po' di compattezza, nelle ultime gare abbiamo preso troppi gol"

Adrien Rabiot, intervistato da Milan TV dopo la sconfitta contro il Napoli, ha dichiarato: "Abbiamo sbagliato dei contropiedi, abbiamo avuto delle occasioni per segnare, ma non siamo stati bravi a fare gol. Ci è mancata un po' di compattezza, nelle ultime gare abbiamo preso troppi gol. Dispiace non essere andati in finale. Ora pensiamo a riposare un po' e poi torneremo a pensare subito al campionato".

Questo il tabellino di Napoli-Milan, match valido per la Semifinale di EA Sports Super Cup 2025:

NAPOLI-MILAN 2-0

Marcatori: 39’ Neres, 64’ Hojlund.

LE FORMAZIONI

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani; Politano (dal 77’ Noa Lang), Elmas (dal 77’ Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (dal 81’ Gutierrez); Neres (dal 88’ Vergara), Hojlund (dal 81’ Lucca). A disp.: Contini, Ferrante, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Baridò, De Chiara. All. Antonio Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter (dal 69’ Athekame), Pavlovic; Saelemaekers (dal 69’ Fofana), Loftus-Cheek, Jashari (dal 75’ Modric), Rabiot, Estupinana; Pulisic, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Bartesaghi, Ricci, Sala, Borsani, Ibrahimovic. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Ammoniti: 38’ Rabiot, 81’ Spinazzola, 83’ McTominay, 83’ Tomori, 86’ Athekame.

Recupero: 2’ 1T, 7’ 2T.