Rabiot: "Sconfitta sempre pesante. Presi troppi gol"
Queste le parole di Adrien Rabiot in conferenza stampa post Napoli-Milant.
Come avete vissuto la sconfitta?
“La sconfitta è sempre pesante. In questa stagione abbiamo perso poche partite e avremmo voluto andare in finale. Questo tipo di partite c’è sempre un po’ di nervosismo. Entrambe volevamo vincere. Siamo dispiaciuti, dobbiamo andare avanti. Stiamo facendo bene in campionato e continuare il percorso”.
Da tre partite di fila avete difficoltà a tenere inviolata la porta o c’è altro?
“La fase difensiva è importante, perché ci permette di attaccare meglio. Siamo stati leggeri e in alcune partite abbiamo subito troppi gol e dobbiamo migliorare la nostra mentalità per avere più solidità. Abbiamo avuto le occasioni per segnare, dobbiamo andare avanti”.
Che cosa non ha funzionato?
“Non è facile giocare questo tipo di partite. Non tutti sono abituati a giocare partite come queste, c’è stato nervosismo. Avremmo potuto fare meglio. Dobbiamo essere più solidi”
