Rabiot: "Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità che abbiamo un po’ perso nelle ultime partite"

vedi letture

Adrien Rabiot ha parlato a Mediaset al termine di Napoli-Milan di questa sera. Le parole del francese:

Un Milan in difficoltà senza Leao e Gimenez…

“No, non penso. Non è che Gimenez era lì l’ultimo mese. Abbiamo segnato anche quando non c’era Leao. Non è una questione di giocatori che mancano. Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità che abbiamo un po’ perso nelle ultime partite. Siamo stati un po’ leggeri difensivamente. Abbiamo avuto occasioni e non siamo stati in grado di fare gol. Dobbiamo fare meglio, non è che capitano 10 occasioni. Ma dobbiamo stare tranquilli. Dispiace perché potevamo giocarci un trofeo, ma dobbiamo stare sereni perché stiamo facendo bene in campionato e dobbiamo riprendere a fare bene”.

Sul fallo su Politano e l’arbitraggio:

“Niente da dire, non era rosso. L’arbitro poteva fare molto meglio, ma non è solo su questa partita, ma da tante partite. Non parlo solo del Milan, guardo anche le altre partite. Dispiace ma in questo momento non stanno facendo bene. Ma non è colpa dell’arbitro questa partita, dipendeva da noi. Potevamo fare molto meglio e non siamo stati in grado di vincerla. Può succedere in una stagione, non finisce il mondo, in campionato stiamo bene. I ragazzi sono dispiaciuti ma dobbiamo switchare subito sul campionato che è un bel campionato, stiamo facendo bene. Dobbiamo continuare a lavorare e crescere, ci sono giovani che stanno imparando. Si cresce anche così. La stagione è lunga, siamo sereni”.