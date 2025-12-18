Panucci contro De Winter: "Se vuoi giocare nel Milan non puoi far passare Hojlund in quella maniera"

Christian Panucci, ex difensore, è intervenuto nel fine partita di Napoli-Milan 2-0, semifinale di Supercoppa Italiana che si è giocata a Riad in Arabia Saudita, ha commentato la sconfitta della squadra rossonera, evidenziando i limiti difensivi della squadra di Max Allegri.

Le parole di Panucci: "Il Milan non era partito male, dopo il gol preso a fine primo tempo il Napoli ha alzato l’intensità e il Milan ha fatto fatica a trovare le giocate. Sul secondo gol non si può marcare in quel modo e far passare Hojlund in quella maniera, se vuoi giocare nel Milan. Non si possono commettere questi errori tecnici a certi livelli".

NAPOLI-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

“Abbiamo affrontato - ha spiegato mister Massimiliano Allegri a SportMediaset al termine di Napoli-Milan - un Napoli forte, lo sapevamo. Potevamo comportarci meglio sui duoi gol. E stata una partita ben giocata da parte delle due squadre. Loro hanno fatto meglio la fase difensiva e hanno vinto meritatamente. L’arbitro ha arbitrato molto bene, la terna arbitrale ha fatto molto bene. Io devo analizzare la partita, nell’ultimo periodo prendiamo gol in maniera un po’ troppo facile e dobbiamo migliorare. La sconfitta di questa sera va vista come un’opportunità per rimetterci in piedi. Fortunatamente era una partita di coppa, anche se ci dispiace, però ora dobbiamo riprendere dal campionato. Abbiamo avuto situazioni favorevoli. Abbiamo gestito abbastanza bene la palla, bisognava attaccare meglio l’area. Se fai un errore come nel primo gol potevamo sicuramente difendere meglio. Quando per tre partite prendi sempre due gol che potevi fare meglio devi capire come fare meglio. Era una partita che dovevamo recuperare. Però non è che una partita debba stravolgere quello fatto in tre mesi di lavoro. Bisogna analizzare con lucidità e serenità. Solo la serenità può portarci a realizzare il nostro obiettivo che è entrare tra le prime quattro. Abbiamo perso due partite di coppa ma dobbiamo riprendere assolutamente il cammino e lavorare sugli errori che abbiamo fatto”.