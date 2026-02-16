Serie A: oggi si chiude la 25esima giornata con Cagliari-Lecce

Serie A: oggi si chiude la 25esima giornata con Cagliari-Lecce
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:10
di Lorenzo De Angelis

Si riporta di seguito programma e risultati della 25esima giornata di Serie A:

13/02/2026 Venerdì 20.45 Pisa 1-2 Milan DAZN
14/02/2026 Sabato 15.00 Como 1-2 Fiorentina DAZN
14/02/2026 Sabato 18.00 Lazio 0-2 Atalanta DAZN
14/02/2026 Sabato 20.45 Inter 3-2 Juventus DAZN/SKY
15/02/2026 Domenica 12.30 Udinese 1-2 Sassuolo DAZN
15/02/2026 Domenica 15.00 Cremonese 0-0 Genoa DAZN
15/02/2026 Domenica 15.00 Parma 2-1 Verona DAZN
15/02/2026 Domenica 18.00 Torino 1-2 Bologna DAZN/SKY
15/02/2026 Domenica 20.45 Napoli 2-2 Roma DAZN
16/02/2026 Lunedi 20.45 Cagliari - Lecce DAZN/SKY
 