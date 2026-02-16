La classifica aggiornata di Serie D, Girone B: Milan Futuro quarto in piena zona playoff

Oggi alle 07:40News
di Lorenzo De Angelis

Di seguito la classifica del Girone B di Serie D dopo i risultati del weekend, che hanno anche visto Milan Futuro vincere di misura contro il Breno

LA CLASSIFICA

Folgore Caratese 51 punti
Casatese Merate 41
Chievo 40
Milan Futuro 38
Brusaporto 38
Villa Valle 37
Leon 36
Caldiero Terme 35
Ciserano Bergamo 35
Oltrepò 33
Castellanzese 32
Scanzoroscaite 32
Reael Calepina 30
Breno 28
Varesina 22
Pavia 20
Sondrio 19
Vogherese 11

SERIE D GIRONE B, IL PROGRAMMA DELLA 24^ GIORNATA

Castellanzese-Villa Valle
Vogherese-Varesina
Castese Merate-Real Calepina
Ciserano Bergamo-Oltrepò
Leon-Sondrio
Chievo Verona-Folgore Caratese 
Milan-Breno 1-0
Scanzorosicate-Caldiero Terme 
Pavia-Brusaporto 