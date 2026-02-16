Saelemaekers resta da valutare in vista della sfida contro il Como

di Lorenzo De Angelis

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Alexis Saelemaekers ha svolto anche oggi lavoro differenziato. Da valutare le condizioni del belga in vista della sfida di mercoledì sera contro il Como. 

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati del weekend: 

Inter 61
Milan 53*
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Atalanta 42
Como 41*
Lazio 33
Bologna 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28*
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 21*
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15

*una partita in meno