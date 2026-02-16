Milan, De Winter spera di tornare titolare contro il Como

Milan, De Winter spera di tornare titolare contro il ComoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:08News
di Enrico Ferrazzi

Mercoledì sera contro il Como, nel recupero della 24^ giornata di Serie A, Koni De Winter spera di trovare di nuovo posto nell'undici titolare che verrà scelto da Max Allegri. L'ex Genoa, arrivato in rossonero la scorsa estate, ha cominciato dalla panchina l'ultimo match contro il Pisa, entrando in campo solo nel finale di partita per difendere il 2-1. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Di seguito la classifica aggiornata della Serie A

Inter 61
Milan 53*
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Atalanta 42
Como 41*
Lazio 33
Bologna 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28*
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 21*
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15

*una partita in meno