MN - Scaroni arrivato in Lega per l'Assemblea: il presidente rossonero non ha rilasciato dichiarazioni
Come riferisce l'inviato di Milannews.it presso gli uffici della Lega Calcio Serie A, pochi minuti fa è arrivato in via Rosellini 4 a Milano anche Paolo Scaroni. Il presidente del Milan, che è entrato senza rilasciare dichiarazioni, parteciperò all'Assemblea durante la quale verrà discussa anche la possibile acquisizione del Fantacalcio.
Si riporta di seguito programma e risultati della 25esima giornata di Serie A:
13/02/2026 Venerdì 20.45 Pisa 1-2 Milan
14/02/2026 Sabato 15.00 Como 1-2 Fiorentina
14/02/2026 Sabato 18.00 Lazio 0-2 Atalanta
14/02/2026 Sabato 20.45 Inter 3-2 Juventus
15/02/2026 Domenica 12.30 Udinese 1-2 Sassuolo
15/02/2026 Domenica 15.00 Cremonese 0-0 Genoa
15/02/2026 Domenica 15.00 Parma 2-1 Verona
15/02/2026 Domenica 18.00 Torino 1-2 Bologna
15/02/2026 Domenica 20.45 Napoli 2-2 Roma
16/02/2026 Lunedi 20.45 Cagliari - Lecce DAZN/SKY
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan