Con il pari tra Napoli e Roma e il ko della Juve, il Milan tiene a debita distanza le rivali per la Champions
(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Napoli e Roma hanno chiuso sul 2-2 la sfida per un posto Champions, con i padroni di casa sempre ad inseguire. La Roma é infatti passata in vantaggio per prima due volte. Nel primo tempo alla rete di Malen ha replicato Spinazzola, il cui tiro é stato deviato da Pisilli quel tanto che é bastato a mettere fuori causa Svilar. Nella ripresa ancora giallorossi in vantaggio, sempre con l'olandese (autore di 5 reti in altrettante partite), questa a volta segno su rigore. Il Napoli ha pareggiato ancora con Alisson Santos, entrato dalla panchina. Un buon punto per la squadra di Antonio Conte, terza a 50 punti, che tiene la Roma a -3. (ANSA).
