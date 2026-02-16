Pasotto: "L'ultima avventura ha lasciato un retrogusto amaro ad Allegri. In quest'ottica, la rivalsa col Milan può avere un senso"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Massimiliano Allegri: "Quando si descrive Allegri, parlare di rivalsa in senso stretto ovviamente ha poco senso considerando tutto quello che ha vinto in epoca recente. L'ultima avventura però ha lasciato un retrogusto amaro, perché è finita in modo paradossale: esonerato dalla Juve poche ore dopo averle messo in bacheca la Coppa Italia. Si era a fine stagione e tutto lasciava supporre che Max in estate si sarebbe rimesso subito in pista. Ma così non è stato: il tecnico livornese è stato accostato a svariate situazioni - Premier League, Arabia, un paio di club italiani -, ma è rimasto fermo fino a quando non è stato definitivamente sedotto dalla chiamata del Milan, il club con cui aveva conquistato il primo titolo da allenatore.

Ecco, in quest'ottica allora "rivalsa" può avere un senso. Quello di rimettersi in pista ad alto livello nel posto in cui aveva già fatto cose molto buone (scelta sempre rischiosa, come insegna la storia). Forte, comunque, fortissimo il collegamento col Milan in senso lato: sia l'allenatore che il club avevano un'estrema necessità di rimettersi in marcia e riprendersi il palcoscenico".