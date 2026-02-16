Caressa: "Secondo me gli arbitri dovrebbero spiegare la motivazione della loro decisione. Basta"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, il collega Fabrio Caressa ha parlato degli arbitri non condividendo del tutto quanto succede da un po' di tempo a questa parte con il programma della concorrenza, DAZN, Open Var. Di seguito il suo pensiero:

"Se tu sei un giudice, ed emetti una sentenza, tu pubblichi le decisioni della sentenza, non è che vai in uno studio a discuterne. Non è che ci sei te, i giornalisti che ti fanno le domande e gli opinionisti dicono la loro. Non è che colpa di qualcuno, sia chiaro. Sto dicendo che secondo me gli arbitri dovrebbero spiegare la motivazione della sentenza dicendo se è giusto sbagliato o no. Basta. Le decisioni degli arbitri internazionali non sono discutibili”.