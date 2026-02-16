Assemblea in Lega, anche Cardinale presente. Ecco di cosa ha parlato
Questa mattina si è svolta l'Assemblea di Lega Serie A nella sede milanese, una riunione molto attesa visti i recenti fatti successi nella partita di Milano tra Inter e Juventus. Come riporta TMW, questa mattina anche Cardinale era presente in Lega, dove era terminata da poco l'Assemblea. Presenti, tra gli altri, il presidente dell'Inter Marotta, Chiellini, Lotito, il presidente della Serie A Simonelli e l'ad De Siervo. Per il Milan presente in aula il presidente Paolo Scaroni. È stata la prima comparsa, almeno pubblicamente, per il proprietario dei rossoneri.
Cardinale ha approfittato della sua tre giorni milanese per accettare l'invito dei vertici di Lega, il presidente Simonelli e l'amministratore delegato De Siervo. Con loro, Cardinale ha parlato di infrastrutture, diritti media ed espansione all'estero.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan