Assemblea in Lega, anche Cardinale presente. Ecco di cosa ha parlato

vedi letture

Questa mattina si è svolta l'Assemblea di Lega Serie A nella sede milanese, una riunione molto attesa visti i recenti fatti successi nella partita di Milano tra Inter e Juventus. Come riporta TMW, questa mattina anche Cardinale era presente in Lega, dove era terminata da poco l'Assemblea. Presenti, tra gli altri, il presidente dell'Inter Marotta, Chiellini, Lotito, il presidente della Serie A Simonelli e l'ad De Siervo. Per il Milan presente in aula il presidente Paolo Scaroni. È stata la prima comparsa, almeno pubblicamente, per il proprietario dei rossoneri.

Cardinale ha approfittato della sua tre giorni milanese per accettare l'invito dei vertici di Lega, il presidente Simonelli e l'amministratore delegato De Siervo. Con loro, Cardinale ha parlato di infrastrutture, diritti media ed espansione all'estero.