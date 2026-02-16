Totti: "Ritorno alla Roma? Ne stiamo parlando e sono andato a cena con Gasperini"
"Ritorno alla Roma? Ne stiamo parlando, manca ancora qualche dettaglio da limare ma confermo che ci stiamo ragionando. Vediamo che si potrà fare. Ma non vi dico di più".
Così Francesco Totti a Milano nell'ambito dell'evento di promozione di Betsson Sport Club commenta a Sky la possibilità paventata qualche settimana fa dal senior advisor dei Friedkin, Claudio Ranieri, che aveva ammesso che la proprietà stava pensando al rientro nel club dello storico capitano. Le parti stanno continuando a dialogare sul tipo di ruolo pensato per Totti in società. (ANSA).
Pubblicità
News
La vergogna di Inter-Juve e parlano pure. La Serie A deve tifare Milan per rimanere viva. Max, il 4-3-3 "apre" la tua squadradi Pietro Mazzara
Le più lette
1 La vergogna di Inter-Juve e parlano pure. La Serie A deve tifare Milan per rimanere viva. Max, il 4-3-3 "apre" la tua squadra
2 Costacurta su Bastoni: "Ci sono rimasto male, anche perché credo stia andando verso un'élite dove c'è dentro anche Maldini"
4 MN - Inter, Marotta: "Bastoni ha sbagliato, lo riconosco, ma è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là di quanto successo"
06:23 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
Milan, occhio alla trappola Como. Fabregas carica l'ambiente, non è andata giù la sconfitta dell'andata
Oggi Saelemaekers atteso in gruppo. Chi sostituirà Rabiot? Le possibili scelte di Allegri per il Como
Luca SerafiniLe maschere di Allegri. L'assenza di Leao non è la fortuna di Nkunku. Spalletti, 40 anni dopo...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com