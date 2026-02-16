Brutte notizie in casa Atalanta, Raspadori out 3 settimane

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, per Giacomo Raspadori si era parlato nelle scorse ore di risentimento muscolare al flessore sinistro che però potrebbe essere uno stiramento di basso grado. La risonanza a cui si è sottoposto ieri il calciatore italiano, non lascia presagire nulla di buono tant'è che si parla di uno stop di almeno 3 settimane. Non sarebbero in dubbio le gare play-off della Nazionale che si giocheranno tra il 26 e il 31 marzo ma essendo un infortunio delicato sarà da valutare il miglioramento dell'infortunio giorno per girono.

Dopo la perdita di De Ketelaere, Palladino perde un'altra pedina che stava diventando sempre più importante all'interno del progetto nerazzurro. 5 presenze fin'ora per l'ex Napoli che era rimasto in panchina solo contro il Como, scelta viziata dall'espulsione precoce di Ahanor. Raspadori salterà sicuramente il doppio conforto di Champions con il Borussia e la gara contro il Napoli. Poi si valuterà giorno per giorno, con l'obiettivo di recuperarlo per le due semifinali di Coppa Italia contro la Lazio.