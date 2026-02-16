Longhi: "Credo sia da condannare soprattutto il protocollo Var e non solo La Penna"

vedi letture

Bruno Longhi, storico giornalista e commentatore sportivo è intervenuto così dopo il gravissimo errore arbitrale accaduto in Inter-Juventus in occasione dell’espulsione di Kalulu su Bastoni. Ecco il suo pensiero sul protocollo arbitrale, ad oggi in netta difficoltà e contraddizione:

"Del caso Kalulu si parlerà in eterno, come accade ancora oggi per il crash luliano-Ronaldo. Ma a mente fredda e rivisitando immagini penso che vadano condannati Bastoni e il protocollo. Non l'arbitro La Penna, che ha visto in "Presa diretta" Ciò che era parso a tutti di aver visto. Un fallo da ammonizione poi smentito dal replay. Ma lui il replay non ce l'aveva e aveva contro pure il protocollo. Bastoni ha accentuato l'entità minima del contatto inducendo l'arbitro in errore, la sua esultanza dopo il rosso a Kalulu è il peggio del peggio. Ha dimenticato in un secondo cosa siano il fair play e il rispetto dell'avversario".