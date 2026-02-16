Pellegatti consiglia: “Non distraiamoci su episodi che riguardano altri, massima concentrazione”
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della situazione in classifica dopo la fine di questa giornata e ha dichiarato di non voler parlare degli episodi arbitrali nelle altre partite. Queste le sue parole:
"Il Milan guadagna 3 punti sulla Juventus, oggi quinta e 2 punti su Napoli e Roma che hanno pareggiato. C'è stato un miglioramento per quello che riguarda l'obiettivo del Milan di arrivare tra le prime 4, ma per quello che riguarda lo scudetto non è stata una giornata positiva perchè il Milan non ha recuperato punti all'Inter. Non mi sono soffermato sugli episodi arbitrali perchè so che la linea di Massimiliano Allegri è massima concentrazione sull'impegno col Como, massima concentrazione di rimanere in scia all'Inter, massima concentrazione e soprattutto non distrarsi su episodi che riguardano le altre squadre. Non si deve perdere energia, questo il desiderio si Massimiliano Allegri e Igli Tare"
