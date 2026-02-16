Particolarmente significativo il momento in cui Cardinale a Milanello ha stretto la mano e abbracciato capitan Maignan

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport raccontando la visita di Cardinale a Milanello: "Cardinale si è intrattenuto a parlare con i dirigenti (presenti al completo), lo staff tecnico e i giocatori. Particolarmente significativo il momento in cui ha stretto la mano e abbracciato capitan Maignan al quale ha fatto i complimenti per il rinnovo del contratto visto che Mike ha un valore importante per il progetto sportivo del Diavolo. Cardinale si è fermato anche a parlare da solo con Allegri, con il quale ha fatto il punto della situazione della squadra, reduce da due vittorie consecutive e a -8 dalla capolista Inter (ma con una gara da recuperare)".

IL REPORT DELLA VISITA A MILANELLO DI CARDINALE

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e azionista di maggioranza del Milan, si è recato ieri a Milanello, assieme a tutta la dirigenza rossonera, composta dall'amministratore delegato Giorgio Furlani, dal Senior Advisor di Red Bird per l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic e dal direttore sportivo Igli Tare, per incontrare la squadra e lo staff tecnico all'interno del centro sportivo del club a poco meno di un mese di distanza dall'ultima visita ufficiale, datata 21 gennaio 2026.

Cardinale ha assistito a parte dell'allenamento, fermandosi anche per un colloquio con Massimiliano Allegri e per un affettuoso saluto a Mike Maignan, a cui ha rivolto i personali complimenti per il rinnovo, esprimendo la sua felicità per il prolungamento di contratto e per il sul ruolo nello spogliatoio milanista. Prima di terminare la visita, Cardinale ha partecipato al pranzo a Milanello assieme al resto della dirigenza.

Si tratta della prima visita ufficiale di Cardinale da proprietario del Milan senza "l'ausilio" finanziario di Elliott, salutato lo scorso 30 gennaio con la nota ufficiale che comunicava il saldo del debito da circa 550 milioni di euro con i Singer e l'ingresso del nuovo investitore e finanziatore Comvest Credit Partners. La presenza odierna del proprietario, dunque, è in segno di continuità con la precedente e una testimonianza concreta dello stesso Cardinale di essere sempre più presente nelle dinamiche del club anche con la vicinanza fisica alla squadra.