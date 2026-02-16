Borghi: "Serataccia per Fullkrug, ma non cambia il giudizio. In queste partite però deve essere perfetto”
Nel suo canale YouTube, Borghi ha parlato della partita di Pisa di venerdì sera, analizzando prestazione generale e dei singoli. Di seguito alcuni estratti:
“Rispetto ad altre tracce viste in questa stagione del Milan, i rossoneri non sono riusciti a costruire e blindare sul vantaggio ottenuto. All’inizio del secondo tempo il Milan ha sprecato malamente la palla che avrebbe chiuso la partita, il penalty calciato malissimo da Fullkrug. Con quella finta si aspettava un movimento del portiere che non c’è stato e si è inceppato tirando fuori. È stata una serataccia che però non cambia la bontà dell’operazione. In queste occasioni però deve essere incisivo perchè lui è arrivato per questo, se non lo fa il suo contributo diventa inevitabilmente inferiore. È arrivato per entrare e farsi valere in queste occasioni, invece l’altra sera ha rischiato di complicare tanto le cose”
