Roma, Gasperini: "Usciamo dalle sfide con Milan e Napoli con qualche rammarico"

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - "Noi giochiamo sempre per imporci, da inizio stagione. Da allora siamo cresciuti, nel girone di andata abbiamo vinto tante partite ma persi gli scontri diretti, andandoci vicini con le prestazioni ma poi cadendo. Nel ritorno stiamo giocando meglio con la Juventus e il Napoli, in entrambe le partite anche rimpianti perché siamo andati vicini a vincere". Lo ha detto il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, dopo il 2-2 in casa del Napoli. Gasperini rimpiange la doppia rimonta e spiega: "Oggi usciamo dalle sfide con Milan e Napoli con qualche rammarico - ha aggiunto - e forse oggi nel finale potevamo tenere di più palla, per evitare tanti attacchi Napoli, ma siamo con giocatori nuovi e giovani che hanno bisogno di minuti e personalità, loro mettono in campo energia e freschezza ma si potevano giocare con maggiore situazioni positive per noi nel finale".

Sull'olandese autore della doppietta, Gasperini sottolinea: "Malen è rapido, calcia benissimo, é l'attaccante che volevamo. Avevamo bisogno di un calciatore che segna molto e i compagni lo mettono in condizione di essere pericoloso. E' con noi da 4-5 giornate e possiamo fare sempre meglio anche se recuperiamo Dybala e altri. Il rigore? Lui calcia bene anche le punizioni, non solo i rigori è stasera è stato preciso contro Milinkovic così bravo nel parare i rigori". (ANSA).