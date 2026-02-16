Secondo Marchegiani, andrebbe reintrodotta la prova televisiva contro le simulazioni

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex portiere Luca Marchegiani ha detto la sua sui tanti problemi che gli arbitri si stanno trovando ad affrontare in questa stagione, soffermandosi in modo particolare su un discorso tanto delicato come quello delle simulazioni. Di seguito le sue dichairazioni:

"Io penso che ci sia nella testa degli arbitri quello di non sovraccaricare le squadre di ammonizioni. Io penso che questo sia un aspetto sui quale bisogna essere più severi, anche perché la simulazione è antisportivo, è brutta da vedere e fa arrabbiare la gente. Su questo dovrebbero essere più crudeli, reintroducendo la prova televisiva".