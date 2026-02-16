Pasqualin: "L’unica squadra che potrebbe contrastare lo Scudetto all’Inter è il Milan, anche se i nerazzurri hanno preso il largo"

L’avvocato Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403, si è così espresso a TMW sulla lotta Scudetto: "Al di là degli episodi il risultato tra Inter e Juve è importante perché spegne quelle poche speranze dei bianconeri di agganciarsi alla corsa, così come sarebbe stato difficile ancora per Milan e Napoli. La Juve comunque ha confermato di poter lottare a buon diritto per i primi quattro posti. L’unica squadra che potrebbe contrastare lo Scudetto all’Inter è il Milan ma penso che ormai i nerazzurri abbiano preso il largo”.

IL REPORT DELLA VISITA A MILANELLO DI CARDINALE

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e azionista di maggioranza del Milan, si è recato ieri a Milanello, assieme a tutta la dirigenza rossonera, composta dall'amministratore delegato Giorgio Furlani, dal Senior Advisor di Red Bird per l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic e dal direttore sportivo Igli Tare, per incontrare la squadra e lo staff tecnico all'interno del centro sportivo del club a poco meno di un mese di distanza dall'ultima visita ufficiale, datata 21 gennaio 2026.

Cardinale ha assistito a parte dell'allenamento, fermandosi anche per un colloquio con Massimiliano Allegri e per un affettuoso saluto a Mike Maignan, a cui ha rivolto i personali complimenti per il rinnovo, esprimendo la sua felicità per il prolungamento di contratto e per il sul ruolo nello spogliatoio milanista. Prima di terminare la visita, Cardinale ha partecipato al pranzo a Milanello assieme al resto della dirigenza.

Si tratta della prima visita ufficiale di Cardinale da proprietario del Milan senza "l'ausilio" finanziario di Elliott, salutato lo scorso 30 gennaio con la nota ufficiale che comunicava il saldo del debito da circa 550 milioni di euro con i Singer e l'ingresso del nuovo investitore e finanziatore Comvest Credit Partners. La presenza odierna del proprietario, dunque, è in segno di continuità con la precedente e una testimonianza concreta dello stesso Cardinale di essere sempre più presente nelle dinamiche del club anche con la vicinanza fisica alla squadra.